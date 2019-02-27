4樣炸物一賣30年！淡水超好吃鹽酥雞今晚熄燈...

2019-02-27 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕只賣4樣炸物的淡水30年老店吹熄燈號！新北市淡水區1間鹽酥雞攤販，高齡74歲的老闆因體力不堪負荷，也恰逢攤位租約到期，決定只營業到今（27）日，最後一夜限量半價回饋老客戶，不少從小吃到大的消費者不捨，把握最後機會排隊搶購即將成為回憶的好味道。

有民眾在臉書社團「細說淡水公開版」貼文形容這家店是「淡水最好吃的鹽酥雞」，平常僅有老闆或老闆娘顧攤，今（27）日許多前來懷念老味道的顧客大排長龍，直至深夜攤位前都還人山人海，店內人手增加至4人；店家也特別指出，因備貨有限，每人限量購買100元的鹽酥雞，與50元的甜不辣，讓更多人能享受到最後的老味道。

也有民眾在臉書社團「爆廢公社」感嘆「從小吃到大的淡水阿北鹹酥雞，不賣了，趁他在關店前再去買個一次，雖然排了4個小時，但，以後只剩下回憶了！」，「有些人說，平常不買，幹嘛要去跟風排隊但，我真的是平常也在買，只是，可惜以後吃不到了，它真的是我目前吃過最好吃的鹹酥雞，只賣4樣商品，卻賣了30年，就知道它有多強大！」

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