自己的家鄉故事自己書演 台南4年出版34話我家鄉繪本

2019-05-07 21:11

〔記者劉婉君／台南報導〕自己的家鄉故事自己書演，台南市各國小自2015年起迄今，已出版34本「話我家鄉故事繪本」，從產業、歷史、人物等，由師生一同收集資料、創作、出版，甚至還搭配舞台劇，讓學童及社區居民對家鄉更有感情。

將軍國小從2012年開始，就於每週3下午開辦「兒童家鄉紀錄手」課程，帶著學童到社區進行踏查，並建立資料庫，從中挑選適合的題材創作繪本，2015年再加入話我家鄉故事繪本的計畫，目前學校已完成7本家鄉繪本，繪本創作已成為歷屆6年級學生的畢業製作。

將軍國小校長陳良圖說，學生採訪的過程也會拍攝成紀錄片，建置資料庫，2017年《籮伯公的大餅店》出版不久，蘿伯公的老婆就辭世，繪本及紀錄片就成為家屬最佳的紀念。而由於繪本，學生們對家鄉的人事物有了更深的感情，也常會在外校交流時分享自己知道的故事。

「話我家鄉故事繪本」計畫由台南市教育局與兒童文化藝術基金會合作，4月時曾在台南市文化中心舉辦創作展演活動，由各校演出自己的繪本創作故事，因反應相當熱烈，基金會向企業募款後，再度邀請學生於6月2日下午2點到南紡夢時代演出，當天有包括將軍、大成、東原、善化、坔頭港、佳里、長平及忠義等8所國小演出。

教育局說，台南市總計有209所小學，目前以每年補助10本的速度推動各校創作繪本，希望能在今年達到全市37區都有學校參加。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/