留存捕烏文化紀錄 《仙化伯的烏金人生》繪本出版了

2019-02-24 12:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區赤崁84歲耆老尤辰允（綽號「仙化伯」），將一生討海務農的記憶畫成圖畫，其中，對南台灣早年的捕烏魚情景和失傳的藏仔寮漁法，描繪細膩詳實，為不可多得的烏魚文化歷史見證，高市文化局邀請作家、插畫家攜手完成蚵仔寮首本庶民繪本《仙化伯的烏金人生》，邀請讀者跟著故事遊高雄，體驗大高雄豐沛的人文力量。

文化局指出，書中主角「仙化伯」本名尤辰允，1935年生於高雄梓官區赤崁一帶，幼時就讀蚵仔寮公學校，12歲起和兄長出海捕魚，參與藏仔寮的捕烏魚行列，這段過程深深烙印在他的腦海，日後拾起畫筆，便表現於紙上，成為藏仔寮歷史的絕佳見證，也為蚵寮漁村留下無可替代的捕烏文化圖像資產。

為留存在地捕烏文化紀錄，高市文化局與玉山社協力出版繪本《仙化伯的烏金人生》，作家鄭順聰表示，《仙》書是他繼《海邊有夠熱情》散文後，第二本以蚵仔寮地景人物文化為主題的創作文本，全書以素人畫家仙化伯的繪畫為經，人生故事為緯，重現消失的捕烏漁法藏仔寮，結合現下最時興的台語文與職人誌，讓古早台灣的情景，如電影膠卷般躍然紙上。

插畫家林建志則以現代手法延伸對照仙化伯當年生活景況的畫作，圖像躍然生動，開啟繪本雙創作新風格，也使該書成為一本兼具生活紀錄的文化知識繪本，繪本中可閱讀到60年前漁民海上生活以及藏仔寮抓烏魚的情形，同時還能瀏覽早期赤崁海岸、防空洞、漁民補破網、種菜、剖甘蔗、打陀螺、洗衣、牽罟撈魚苗等圖像。

高市代理文化局長王文翠指出，文化局從2011年陸續邀請作家、插畫家跨界合作，透過多元創作的繪本形式，規劃出版「遊．繪本」系列圖文書，至今已出版16本繪本，題材包羅萬象，包括描繪城市地景故事、親情回憶、勇氣愛情、尊重生態、勵志族群、慶典童話、傳奇俠義歷史、愛與包容的力量等。

她表示，《仙》書重現仙化伯記憶中的蚵仔寮漁村生活與失傳的捕烏魚藏仔寮情景，繪本出版有助於保存、傳承上個世代的捕烏文化，隨書並附有「赤崁、蚵仔寮好光景，綴仙化伯去????迌」小地圖，讀者可跟著仙化伯的腳蹤，來一趟赤崁、蚵仔寮人文風情小旅行。

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