鑽進小紅帽繪本世界 看到出乎意料的故事結局

2019-04-30 10:48

〔影音新聞／綜合報導〕來自日本的網友shinrashinge很喜歡在紙上說故事，他近期發佈了一支風格獨特的影片，先是帶領觀眾閱讀他創作的小紅帽繪本，沒想到大野狼吃掉奶奶後，觀眾跟著鏡頭走入繪本的世界，來到他搭建的迷你場景，他巧妙運用一鏡到底加上紙上動畫的手法，用類似漫畫結合影片的方式，演出大野狼與兩人對決的戲碼，故事結局更是讓人出乎意料！

Shinrashinge過去的作品已在網路上廣為流傳，也受到許多日本媒體採訪，他曾在多層鏤空的紙杯畫上會動的漫畫，每層紙杯都畫上不同的圖案，透過旋轉紙杯，每一層的圖像巧妙結，看起來就像是漫畫動了起來，另外他也曾在記事本利用翻頁、抽拉紙片等手法，為一頁頁的漫畫增添許多故事性，他這種獨特的說故事方式，和日本傳統的紙芝居有幾分相似，紙芝居的表演者使用口白搭配一張張圖片對著觀眾說故事，但他不用口白，更換圖片的方式也更加花俏。

儘管Shinrashinge的影片廣受好評，他仍不自詡是名藝術家，但只要他的作品一出，都會讓網友驚呼連連。

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