《聽！我們的童謠》 用童真角度看見新住民文化

2019-03-16 11:27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣文化處今天舉行親子共讀會，發表由來自越南新住民范玉鸞等5人創作「聽！我們的童謠」繪本，傳唱各國文化，紓解新住民遙遠鄉愁。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣新住民人口約1萬5000多人，縣府提供多元學習與情感交流管道，於5年前辦理新住民共讀讀書會，鼓勵新住民透過閱讀與創作來記錄新生活、目前已出版3本繪本書，用新住民眼光記錄台灣生活及傳遞母國文化。

文化處長陳璧君表示，今天出版的「聽！我們的童謠」由越南范玉鸞、越南陳豔貞、越南李遠萍、菲律賓劉真琳、印尼魏麗群聯合創作，透過繪本將各國童謠分享給所有人，用更單純、童真的角度來認識新住民的文化與生活背景。

范玉鸞說，她從小很喜歡畫畫，很高興可以參加繪本創作，把家鄉兒歌和心中的想法全都畫出來，希望大家會喜歡。2191冊提供借閱，歡迎新住民朋友多加運用。

文化處長陳璧君表示，透過引導新住民創作「家鄉的童謠」繪本，我們可以用更友善的態度，以及並進而為提昇新住民參與公共事務的文化平權而一起努力。

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