《盹龜寮的幸福味道》出輯 東原國小傳承山城奮鬥精神

2019-03-16 10:42

〔記者王涵平／台南報導〕東原國小今發表家鄉繪本《盹龜寮的幸福味道》，傳承山城子弟奮鬥精神，也認識在地龍眼產業，培養愛鄉情懷。

東原國小今舉辦104週年校慶活動，發表師生共同創作的《盹龜寮的幸福味道》繪本，校內第一本兒童家鄉繪本的出刊及印刷費用均由傑出校友創捷前瞻科技公司董事長沈振來捐款成立「公益信託沈黃雪娥基金」贊助。

沈母沈黃雪娥也贈書全校師生每人1本，東原國小校長郭靜芳表示，沈黃雪娥以種植龍眼栽培養育子女，更顯繪本故事對東原人的意義。師生共同蒐集龍眼產業相關資料，作為繪本文本題材與構圖意象，深入了解東原家鄉賴以為生的主要經濟活動龍眼產業，大家翻開書頁看到的是自己熟悉的家鄉生活與產業，也培養孩子愛護、珍惜家鄉的情感。

郭靜芳指出，繪本內容呈現沈董事長的生命故事，以其勤奮、孝順、回饋鄉里美德，做為學弟妹學習楷模。溫馨、童趣引人入勝，還增加虛擬的故事情節，凸顯台灣山區的環境、生態議題，融入生命教育議題，引導學童省思。

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