十二生肖音樂「繪」 融合繪本、音樂與民間故事

2019-04-09 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「古典樂」加「民間故事」加「繪本」，會擦出什麼火花？高市交響樂團以民間故事為基底出發，推出台灣首屈一指繪畫家賴馬經典作品「十二生肖的故事」，歡迎小朋友跟著音樂「繪」組成的兒童偵探隊，一起驚奇探訪這座人間動物樂園的冒險世界。

十二生肖的故事為賴馬於20多年前創作，目前版本為親子天下於2017年重新出版。1968年生的賴馬，在27歲出版第一本書《我變成一隻噴火龍了！》即獲得好評，從此成為專職的圖畫書創作者。在賴馬的創作裡，每個看似幽默輕鬆的故事，其實結構嚴謹，不但務求合情合理、還要符合邏輯；每幅以巧妙手法布局的畫面細節，都歷經反覆推敲、仔細經營。

5月2日高雄文化中心至德堂僅有兩場演出的「十二生肖的故事」親子音樂會，由楊智欽指揮高雄市交響樂團演出，配合主題所精心挑選曲目，包括法國作曲家聖桑「動物狂歡節」、穆索斯基「展覽會之畫」、羅西尼「威廉泰爾」、卡巴列夫斯基「小丑」組曲、德弗札克「波蘭舞曲」、奧芬巴哈「天堂與地獄」等許多耳熟能詳的樂章。

配合12個動物相互競爭賽跑名次為故事發展脈絡，音樂會邀請編導陳御弼、說功一流的說書高手曾筱婷，巧妙穿梭在12個主題之間，一起在音樂裡找出動物主角是哪位，在50分鐘的曲目設計裡，要讓大小朋友零瞌睡、零哭鬧、零臭臉，一場聽到底。

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