全國學生音樂比賽 竹市勇奪十二項冠軍

2019-03-23 12:16

〔記者王駿杰／竹市報導〕長達18天的「107學年度全國學生音樂比賽」北區團體決賽日前圓滿落幕，其中，培英國中除管樂合奏已連續3年獲全國特優第一名佳績外，今年女聲合唱更為竹市摘下全國特優第一的冠軍獎座，是竹市女聲合唱項目十年來最好的成績。

培英國中校長丁淑觀指出，回首管樂團草創期，學生們到處招募團員、借樂器、借場所，一切只為了練習，他們的熱情感動大家，讓全校親、師、生動起來，慢慢讓各項音樂社團活動蓬勃發展，這次比賽奪得佳績，實在不容易。

另外，成軍三年的竹光國中行進管樂團今年也獲得第一名佳績，校長潘致惠說，這是學生們烈日酷暑、雨淋低溫下揹著樂器、拋接揮舞大旗下的苦練成果，也是支持大多數無學習樂器背景的學生持續參與行進管樂的最大激勵。

教育處長李芳齡指出，今年北區團體賽共有10縣市，合計878隊，約兩萬8130名學生角逐最佳表現，竹市表現不凡，派出66隊團體參賽，有22隊榮獲特優、43隊優等及一隊甲等。

竹市今年獲第一名成績項目包括「水源國小國樂合奏A組、培英國中管樂合奏B組、培英國中女聲合唱國中組、建華國中鋼琴五重奏A組、竹光國中行進管樂七十人以下、建功高中銅管五重奏B組、新竹高中口琴合奏高中職組、實驗高中弦樂四重奏B組、清華大學銅管五重奏A組、實驗高中木管五重奏B組、實驗高中混聲合唱高中職組、新竹高中男聲合唱高中職組」。

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