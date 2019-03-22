慶音樂之父巴哈冥誕 Google首款AI塗鴉牆讓你作「現代巴哈」

2019-03-22 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝被譽為音樂之父、巴洛克三巨匠的知名德國音樂家巴哈（Johann Sebastian Bach）冥誕，Google也不免俗的製作特別的Google Doodle來向巴哈致敬；這次Google首次結合人工智慧技術，透過學習模組Coconet分析並學習巴哈生前所作的306首聖詠曲，讓使用者可以輸入長度為兩小節的單音弦律後，就可以交給Coconet加入和旋，直接變成巴哈風的「聖詠曲」創作。

綜合外媒報導，巴哈生於1685年的神聖羅馬帝國，他在40多年的音樂生涯中共創作超過1000首作品，聲望之隆不僅在音樂史上與莫札特、貝多芬齊名，更與韋瓦第、韓德爾並稱「巴洛克三巨匠」，也被後世譽為音樂之父。

這次致敬巴哈的Google Doodle，是由Google旗下致力推廣機器學習與音樂創作合作的研究計畫「Magenta」，和推動消除科技歧視的「PAIR計畫」合作推出；根據Gooogl的製作方解釋，由於巴哈的創作擁有規則性，他的聖詠曲大多是四聲部和弦所構成，其中每個聲部更有個別的旋律表現，在演奏時會出現豐富的和聲演奏。

使用者只要輸入兩小節長度的單音弦律後，就可以交給Google Doodle自行分析並合成適合的和弦，之後還可以將創作結果下載保存，或是分享給其他人同樂；另外Google Doodle也分別有內建的3種簡單曲目，分別是古典類的2種曲子與電子音樂的1種曲子；活動時間在3月21日~3月22日48小時內，想成為「現代巴哈」的人可以把握時間嘗試喔。

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