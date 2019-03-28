台日合作專輯《台南上嫷的花蕊》 唱出7種台南的花

2019-03-28 21:42

［記者劉婉君／台南報導］一張專為台南的花朵而作的音樂專輯《台南上嫷的花蕊》，集結作家王美霞的詩詞與牧歌音樂工作室陳景昭、吳珮嘉、日籍二胡音樂家里地歸的作品，是一張有系統為自己城市的花朵寫的歌，也唱出對台南的情感。

《台南上嫷的花蕊》專輯製作，由王美霞發起，她說，近年來參與許多跨國、跨領域的文化交流時，深深覺得在交流的領域中，能代表台南的歌曲有限，且很多歌曲的年代過於久遠，希望有年輕化的節奏與曲式，為台南的城市旋律注入新血脈，因此籌劃了這張專輯。

專輯中有王美霞的詩、詞，也有陳景昭、吳珮嘉及里地歸的作品，為台日合作的成果，王美霞的兒子劉維澤也協助日文歌詞翻譯創作。

王美霞說，專輯製作時，分別在台灣及日本寫曲，然後在台灣、新加坡、東京混音、編曲，最後在澳洲完成母盤，在許多人努力下，跨國合作才完成這一張屬於台南花蕊的歌。

整張專輯共有9首歌曲，序曲與尾曲分別是《思念的暗暝》與《天光》，其他則是楝花、木棉、黃花風鈴木、阿勃勒、鳳凰花、菅芒花、水仙等，每一種花有一首旋律。

《台南上嫷的花蕊》將於31日下午3時，在台南市慶中街的城南舊肆舉行發表會，現場並有音樂演出。

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