懸宕5年台南飛雁新村開發案 遠雄確定放手了

2019-03-28 21:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕懸宕5年的遠雄飛雁新村開發案，因老樹與大湖文化遺址保留爭議而「卡關」，經市府與遠雄協調，終於簽定終止契約協議，國防部與市府分別返還土地價購金、履約保證金共5億餘元，2個月內完成還款程序，也立下南市第1個有爭議的公辦都更案，透過公民審議及文資審議方式「擋」下的典例。

飛雁新村基地鄰近永康區奇美醫院，總面積約3.52公頃，為國防部土地，2010年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，2013年由遠雄建設公司以20億9000萬元得標，也是台南市升格直轄市後第1個公辦都更案。

可是飛雁新村開發案，規劃11棟樓高25至29層樓大廈，引發該地大湖文化遺址與老樹保護爭議，估計超過180棵老樹將被迫移植，在地文史團體發起搶救。

2014年，時任台南市長賴清德勘查後要求停建，並進行文資調查，審議結果擴大該處歷史建築「傳原通訊所」的登錄範圍，市府也舉行公民決策城鄉論壇，南市都委會對於遠雄開發計畫亦未審查通過，全案陷入膠著，遠雄向國防部、台南市政府提出賠償，經多年來協商終於解套。

南市都發局表示，今年3月中旬簽定終止契約協議，遠雄釋出善意不計利息，但要歸還遠雄已繳價款，其中包括國防部的土地價款4億多元，市府部分則有歷史建築修復4500萬元、專管費600萬元、履約保證金4000多萬元，共計5億餘元，2個月內完成還款程序，至於遠雄提出9000萬元規劃設計費的損失，遠雄另以法律途徑解決。

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