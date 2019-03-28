宛如一座生活博物館 香港夫妻愛上台南！

2019-03-28 11:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕香港夫妻高志軒（Kevin）、連卓敏（Manda），自2016年以投資移民方式移居台南，3年多來常在「去台灣TripTaiwan」平台宣傳台南旅遊情報及拍攝影片，還深入巷弄挖寶古早味台南理容院的老式座椅及洗頭髮水槽，見證台南就是座生活博物館。

Manda和Kevin原為香港第一大旅遊休閒週刊「新假期」文字及攝影記者，因愛上台南慢活、輕鬆的生活型態而移居台南，與友人共同創立「去台灣TripTaiwan」平台，走訪台灣各地，藉由他們以往從事雜誌社旅遊編輯的經驗，讓世界各地看到台灣的美好。

他們還曾與公部門合作拍攝「理容院當紳士」、「全美戲院」為主題的影片，其中「理容院當紳士」創下14萬點閱、超過1400次分享，成功引起香港民眾討論度，更因此促成交通部觀光旅遊局駐香港辦事處於2018年底獨家邀請台南共同舉辦「遊牧市集」，以「理容院體驗」為主題行銷。

市府邀請高志軒、連卓敏擔任南市觀光顧問，也預計今年4月份再推出一部行銷影片，將以「黑期哥」（Manda和Kevin的寵物貓暱稱）熱愛台南的原因為主題宣傳。

Manda和Kevin表示，台南與他們的成長地香港有許多相似地方，特色商店、厲害有趣的職人，在香港快速發展下已不復存在，而在台南還能找到許多餅舖、中藥行、茶行、專賣炭、專賣木頭等老店，如有找到一份安慰，在台南生活，每一刻都像是在一個活的博物館。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/