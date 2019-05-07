中、彰、投注意！ 輪胎廠大火 這幾區空氣「高度惡化中」

2019-05-07 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕台中市后里區一處廢輪胎處理廠在今（7）日下午發生大火，非常濃厚的黑煙順著北風往南飄散、堆積，讓空氣「高度惡化中」。民間氣象粉專特別提醒台中、彰化、南投地區民眾要特別注意。

粉專「天氣即時預報」今日下午PO文，表示目前台中后里區、豐原區、潭子區、北屯區、中區、北區、東區、太平區、大里區、霧峰區是「高度警示區域」；台中西屯區、南屯區、西區、南區、烏日區以及南投縣草屯鎮、彰化縣芬園鄉則是「注意區域」；此外，南投、彰化全縣都被歸列為「留意區域」，提醒民眾要特別留意。

「天氣即時預報」表示，火災造成的煙流帶送的污染物，已經開始高度惡化空氣。目前空氣盒子監測顯示，下風處的空氣「高度惡化中」，隨著夜間風速減弱，污染物可能有滯留疑慮；粉專也提醒在上述區域中的民眾，今晚盡量避免戶外劇烈活動，並注意周遭空氣變化。

這起廢輪胎處理廠大火，預計深夜或凌晨才能完全撲滅。由於業者去年12月也曾傳出火警，台中市環保局決定依空污法上限重罰500萬元，並持續監督業者善後。

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