北部部份地區空品亮橘燈 明鋒面接近全台空品轉好

2019-04-30 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日環境風場主要吹偏南風，中部以北位於下風處，擴散條件稍差，北部部份地區空品可能亮橘燈，高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，預計明日鋒面通過後全台空品皆轉為良好。

據中央氣象局今早9點資料，今日台灣附近環境風向為偏南風，台灣各地及澎湖為多雲到晴，金門、馬祖有局部短暫陣雨，易有局部霧或低雲影響能見度。而西半部地區清晨風速稍弱，易有污染累積，待白天氣溫升高後垂直擴散條件會轉好。

氣象局指出，高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，而北部空品區位於下風處，內陸山區擴散條件稍差，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升，局部地區可能達「橘色提醒」等級。

明（1）日鋒面通過及東北風增強，讓全台各地皆有降雨機會，受洗除作用影響空氣品質大致良好，估計北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區皆為「良好」等級；2日仍受鋒面影響但降雨較為緩和，東北風將伴隨微量境外污染物，空氣品質將轉為普通等級，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級。

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