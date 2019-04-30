梅雨來了！大雷雨深夜炸全台 北中南最大雨勢時間看這裡

2019-04-30 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天深夜首波梅雨鋒面報到，明天清晨雨勢將由北往南蔓延，各地都有雷雨或陣雨發生機會。對此，粉專「天氣即時預報」貼心製圖，告訴民眾這波大雷雨在各地雨勢最大的時間。

「天氣即時預報」今晚6時在臉書po文，表示這波雷雨總體影響時間是今（30日）晚到週三（1日）傍晚。至於各地「最大降雨」時間，北部、宜蘭是週二深夜到週三上午；中部、澎湖是週二半夜到週三中午；南部、花東是週三上午到週三傍晚；金馬則是週二晚上到週三清晨。

「天氣即時預報」也指出，這一波結構晚整的冷鋒面是「快速移動」的，真正影響時間僅「一天」，與梅雨季常見的「滯留鋒面」，停留好幾天、下幾天的大雨，不太相同。不過由於鋒面快速移動，帶動雷雨胞通過時，都將帶來較強的陣風、大雨、雷擊，提醒民眾要特別注意。

粉專也提醒，雖然周四、周五時，鋒面已經通過台灣，不過還是在台灣附近，各地還是偶爾會有陣雨；另外，下過雨加上北風吹過，溫度會下降許多，雖不會很冷，但還是會感覺稍微變涼，提醒民眾注意穿著，避免著涼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/