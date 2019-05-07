來去新竹住一晚春遊版出爐！5大活動好吃好玩又能拿好康

2019-05-07 15:28

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今年2月推出「來去新竹住一晚」暖冬旅遊補助獲迴響，各飯店業績提升兩成，配合觀光局春遊專案，竹市也推出專屬補助，只要是台灣國籍自由行旅客即日起到6月30日，週日到週四到配合的45家飯店住宿，就享有每房500元補助，還可獲在地好禮組合、免費水上活動體驗等優惠，市長林智堅邀請全國民眾來新竹作客，體驗春遊樂趣。

林智堅說，5月到6月，市府將舉辦東門市場辦桌、舊城好食祭、青草湖SUP水上嘉年華、新竹漁港端午龍舟、港南運河親子運動日五大精彩活動，適合全家大小共遊，好吃好玩好有意思還有好康可拿。

此次竹市府推出「來去新竹住一晚春遊版」好禮相送活動，和45家飯店業者合作，入住就有機會獲在地伴手禮，像新福源花生醬、源珍醬油、阿忠冰店鳳梨果醬、竹節造型玻璃杯等，自由行旅客憑住宿證明還可享每房兩名免費體驗青草湖立式划槳SUP或天鵝船，邀請全國民眾來新竹玩，見證新竹市的改變。

林智堅說，交通部觀光局去年推出暖冬旅遊補助，觀光業者受惠良多，市府也整合行銷城市景點與特色，推出青青草原音樂會、魚鱗天梯、青草湖立式划槳、新竹公園等觀光景點，要以最美最幸福的建設，邀請遊客來訪。

林智堅進一步說，此次春遊促銷行程，除有多項優惠與伴手禮相送，市府也推出五大春遊系列活動，18日有東門市場辦桌，除有舊城導覽，還邀請搖滾樂團隨性樂團、怕胖團、美秀集團，邀大家體驗傳統呷桌的文化；6月2日及7日也有端午嘉年華，讓市民划龍舟競賽搶獎金，還有好吃好逛的端午市集。

此外，港南運河從興建到現在20年未啟用，他上任後投入8000萬元整頓，港南運河5月底啟用，6月16日將舉辦港南運河親子運動日，有兒童滑步車比賽，邀請爸媽來參加；6月23日則有青草湖SUP水上嘉年華，可體驗立式划槳SUP，還有百人SUP水上瑜珈、演唱會等活動；另六月下旬還有新竹舊城好食祭，品嘗舊城區米粉貢丸等傳統美食，歡迎大家春遊來竹市，體驗舊城美食與美麗的水上風光。

市府城銷處表示，此次春遊好禮加碼活動，市府推出4500組限量迎賓好禮，嚴選7種竹市最夯在地伴手禮，有新福源花生醬、源珍陳年生醬油、竹節造型玻璃杯、米樂米粉、丸竹手工艾草皂、阿忠冰店百分百天然鳳梨果醬和農會好米，會與45家配合飯店合作，入住櫃檯就能領取，送完為止。

除自由行旅客，團體客只要參與兩天一夜以上行程，且行程中的假日未超過一天，觀光局就補助每人每日500元，竹市府也與各大旅行社合作，推出古蹟、生態、美食導覽與水上活動體驗，可撥專線：0963-086-776。

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