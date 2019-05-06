居家照護高手「幫寶」機器人 入圍金點新秀設計獎

2019-05-06 10:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在台北世貿中心舉行的「2019新一代設計展」，有國內外65校、共137系參加，嘉南藥理大學的「幫寶」智慧機器人，可從事送餐、收發，以及空間影像監控等日常工作，還能即時監測周遭二氧化碳濃度與空氣品質，小花貓的萌樣造型，相當吸睛，入圍金點新秀設計獎。

展覽已邁入第38屆，逾6300件作品齊聚，嘉藥參展團隊由資訊多媒體應用系師生組成，推出17組精彩的設計成果，琳瑯滿目，兼具實用與創新。

嘉藥的展覽主題為「瞳樂繪」，發表了新設計、VR影像、動畫，以及文創等四大類作品；主視覺以學生張柏維設計的黑白繪來填色，營造出充滿童趣的意象，頗引人矚目。

最受關注的幫寶，以小花貓的可愛造型，加上俏皮模樣，成為矚目「嬌點」；多媒體系主任鍾隆宇表示，內部具自建環境地圖與自我導航的功用，配合高性能的人臉辨識系統，可從事送餐食與藥品、收發物件，以及空間影像監控等日常工作，用途廣泛。

鍾隆宇表示，該機器人還能即時監測周遭二氧化碳濃度與空氣品質，對一般居家或醫療院所，都是照護的好幫手，目前已有多家上市公司洽談技轉，未來商機無限。

校長陳鴻助說，此次參展能表現優異，主要是嘉藥重視思考能力、美學教育的啟發，並提供活潑有趣的多元課程與實務，全力培養，呈現出具創意又順應時代社會潮流的作品，值得鼓勵。

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