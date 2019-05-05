新一代設計展秀萬名新銳 蘇揆大讚學子創意十足！

2019-05-05 13:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕第38屆新一代設計展今登場，共有65校、3848件作品及1萬多名新銳設計師同場較勁，展現豐沛創意與不同主張，行政院長蘇貞昌今也觀展，已過去地方執政角度與經驗，與學子交流提供建議，也讚許年輕人創意十足。

今年新一代設計展今舉辦開幕式，橫跨產品、平面、視覺傳達、包裝、工藝、空間、時尚、遊戲及多媒體等多元設計領域，全台共有65大專校院，137個科系參與，展出3848件作品，參與的新銳設計學子達10333人，是全球規模最大、歷史最悠久的學生設計主題聯展。

新一代由經濟部與教育部共同指導，並將新一代頒獎轉型成「金點新秀設計獎」，今下午舉行頒獎典禮，從3848件作品中挑選年度最佳設計，表揚並鼓勵學子努力，其中今年特地新增「社會設計」類別，藉此鼓勵學生在創作上重視社會環境關懷、地方創生、公益等多議題，盼透過設計改變，創造更美好生活。

行政院長蘇貞昌今也來到新一代設計展區，花了1個多小時仔細參訪學生作品，如在北科大工設系學子陳國強的「自動化河川垃圾回收站」上，學子利用水流帶動螺旋輸送桿，即時把漂浮垃圾撈上岸，蘇發現設計需要水流帶動，提醒水流大的地方垃圾不多，學子則回應可運用在大河流彎道中，讓蘇稱讚不簡單、非常好。

而在參觀實踐工設系的徐敏碩、吳柏翰作品「器物的聲音百科」時，徐、吳介紹編撰的教科書，可交孩童如何用日常五金等探索有趣的聲音，蘇貞昌也聯想到台灣國寶的電影擬音師胡定一，建議學子請教專業，更深感學子創意十足。

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