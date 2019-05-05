科大生投入社會設計 助奧萬大發展楓紅雞品牌奪最佳設計

2019-05-05 19:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕新一代設計展暨金點新秀設計獎今開幕並頒獎，有萬名大專校院新銳設計學子齊聚，共3848件作品角逐年度最佳設計，而今年新增「社會設計」類，由嶺東科技大學6名學子替南投縣奧萬大的原住民部落推出「奧萬山」及「楓紅雞」品牌，拿下該類年度最佳設計大獎。

今年新一代設計展今舉辦開幕式，橫跨產品、平面、視覺傳達、包裝、工藝、空間、時尚、遊戲及多媒體等多元設計領域，全台共有65大專校院，137個科系參與，展出3848件作品，參與的新銳設計學子達10333人。

其中，今年首設「社會設計」類別，藉此鼓勵學生在創作上重視社會環境關懷、地方創生、公益等多議題，盼透過設計改變，創造更美好生活。

嶺東科技大學視覺傳達設計系的6名學子林舒濃、范欣妤、柯易均、陳顗文、林賢榮、曾怡瑄等共同合作，投處社會設計，幫助南投縣奧萬大山區的原住民部落，設計出接地氣的「奧萬山」品牌，並搭配當地部落與林務局、中興大學推廣的養雞業，在推「楓紅雞」商品設計，獲評審青睞奪社會設計類的年度最佳設計大獎。

林舒濃表示，透過系上老師介紹，發現林務局打算幫南投奧萬大山區的原住民部落發展放山雞產業，引進中興大學飼養的紅羽雞品種，促成山區「林下經濟」，成員發揮設計專長，與當地原住民了解，催生在地品牌。

同組的曾怡瑄說，奧萬山品牌中，加入當地的賽德克族、布農族籍泰雅族等多族文化，並與楓葉、雞隻結合創造「楓紅雞」商品意象，過去幾乎每個月上山2次，就為了和當地原民深交，了解需求，進而也掌握到當地其實明白淺根植物對山坡的破壞，如今轉型養雞，也達到保育山林之效，而自己團隊的作品，也搭配山上批批放養的千隻雞，一次次促進行銷。

該團隊為了參加新一代設計展，也設計出奧萬山的各種形象包裝盒，甚至還推出造型野餐盒，可填裝食物，紙盒設計擴音處，協助手機放大音樂等，巧思十足，未來若有需求，也可提供給奧萬大部落使用，持續發揮社會設計的精神。

評審召集人周育如也表示，許多學生還是習慣以產品設計思維看待社會設計，事實上社會設計是運用創新的角度，重新看一個物件或產業，最後產生出來的作品未必是一個物件，也可以是一個思考概念系統。

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