也是產業？高雄姜太公道場成立 揚言搶算命財

2019-05-05 13:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕響應高雄市宗教與算命觀光，陽明山姜太公道場今天在高雄成立道場，搶攻兩岸三地與東南亞觀光客。

根據統計，106年高雄市30個觀光遊憩區，共湧入3433萬觀光人次，其中4處宗教類型遊憩區，人數就多達760萬人次，比重超過22％。

看好宗教觀光潛力，高雄市觀光局長潘恒旭打出神明牌，今天出席高雄姜太公道場啟動典禮，與藝人黃文星、謝金晶、網紅直播主共同祈福，現場分送象徵愛情長長久久的月老紅線，同時推廣宗教與算命產業。

姜太公道場主席羅世新表示，響應高雄市宗教與算命產業政策，於高雄市鹽埕區河西路成立高雄姜太公道場，緊鄰愛河，並放置可愛的Q版神明造型，視覺年輕化，有別於一般宮廟沉悶，相當吸睛。

道場一樓供奉月老星君、七星娘娘、王母娘娘，為主掌愛情、姻緣、家庭幸福的神明，藉由古禮科儀點姻緣燈，期盼使單身者能找到心儀對象，第一場姻緣燈活動將於5月18日舉行。

高雄姜太公道場將著手與國內外旅行社合作，規劃中國、香港、東南亞觀光客前來參拜、點燈與算命，提升高雄觀光人潮。

鄧麗君的大哥鄧長安，今天也代表鄧麗君文教基金會出席。他感謝高市府將鄧麗君的冥誕1月29日，訂為「鄧麗君日」，且將鄧麗君所唱的《在水一方》，做為愛河的主題曲，希望能吸引更多觀光人潮到愛河觀光旅遊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/