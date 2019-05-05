旗津春吶人數爆爭議 潘恒旭嗆網友：沒有眼睛

2019-05-05 12:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭表示昨天旗津春吶第二天，門票售出1萬張，但不少網友到潘的臉書貼空拍圖酸他，潘恒旭不甘示弱回嗆說：「你有來現場嗎？你沒有自己眼睛」、「你的目光短淺，看片面不看全面」。

墾丁春天吶喊舉辦25年來，今年首度移師高雄旗津，從上星期五起，一連3天活動，主辦單位統計，首日約售出2千張門票，昨天星期六，一整天約售出1萬張門票。

潘恒旭也在臉書上貼出多張春吶人潮洶湧的照片，卻被網友拿調亮後的照片與空拍圖打臉，有網友說：「墾丁春吶我有參加過，我昨天還有去演出！真的沒有人我」、「第一次看到音樂祭是可以全場坐下來的場」。

一名網友則酸說：「局長，你晚上拍照為什麼不開閃光燈？害人家還要特地幫你調亮」，潘不甘示弱回嗆說：「這只能說明你的目光短淺啊 ，看片面不看全面啊」。

另針對網友貼出的空拍圖，潘恒旭也回嗆「你有來現場嗎？你沒有自己眼睛，要跟隨網路片段」，雙方你一言我一語，針鋒相對。

至於昨晚春吶現場到底有多少人？記者訪問現場員警，以主舞台前方的沙灘區估算，頂多容納1、2千人，但整個春吶演唱會有多個舞台區，加上整日人潮來來去去，不太好估算，應該還是以售出票數為準。

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