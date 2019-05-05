春吶移師高雄 高市毒防局每天加緊宣導防制

2019-05-05 13:10

〔記者張忠義／高雄報導〕不要讓春吶變質，只有音樂，沒有毒品。「春天吶喊音樂藝術祭」首次移師高雄旗津，高雄市毒品防制局結合警方，連日在旗津區，以及出入旗津的鄰近地區，實施聯合查察娛樂場所，希望業者配合市府防制毒品。

高雄市毒防局夜間還結合鹽埕警分局，聯合查察鄰近高雄港的鹽埕區Pub、酒吧等娛樂場所，請業者善盡管理責任，避免毒品進入營業場所。

毒防局代理局長張瑞琿、社會局副局長葉玉如副局長、教育局副局長陳珮汝、經發局副局長王宏榮，以及毒防基金會執行長李宗憲，與慈暉關懷學園、牧愛生命協會，這兩天一同到春吶會場，化身「拒毒者聯盟」，呼籲年輕朋友遠離毒品。

毒防局代理局長張瑞琿說，毒防局很重視這次在高雄舉辦的春吶活動，為防範春吶現場氣氛太high，甚至不肖「藥頭」趁虛而入，春吶活動前，便與各局處召開研商會議，確認毒品防制業務權責分工，萬一有人誤用毒品，身體不適，也將立即送旗津醫院緊急醫治，毒防局將主動介入關懷輔導。

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