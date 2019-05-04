好學不倦的模範母親 冬瓜媽媽一路讀到博士畢

2019-05-04 18:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕下週就是母親節，台中市表揚近700位模範母親，今天有400名與市長盧秀燕合影，其中，潭子區模範母親黃郭冬瓜每週坐火車到彰化就讀松年大學，讀到碩、博士畢業，學習到精神令人敬佩；潭子區的劉楊粧媽媽歷經丈夫早逝，獨力撫養4名年幼子，住家又遭逢兩次祝融燒毀，都不被命運擊倒，現在孩子有成，她仍熱心助人。

台中市29區表揚模範母親，每個媽媽都有偉大的故事，昨天由東勢、大甲、清水、后里、新社、烏日區模範母親代表分享，其中，南區的張瑞高齡90歲，出生在日治時代，是遠房親戚的養女，畢業於當時班上僅有5個台灣學生的嘉義女子中學，婚後育有2名子女，當年為了幫為人作保的先生清償債務，隻身遠赴日本，輾轉十數年的努力，終於還清債務，闔家團圓。

后里區的范黃秀米除了協助丈夫建築事業，親侍久病之公婆共30年，晨昏定省，克盡孝道，與先生退休後專心務農，所種稻穀參加稻米達人比賽，榮獲頭等獎殊榮。

盧秀燕在會中感謝母親們無私的貢獻，也希望媽媽們愛家庭，也要多愛自己，尤其多關心自己的健康，因為唯有快樂的母親才能有幸福的家庭，也希望每一位子女，都能對母親表達最深的愛，祝福全天下媽媽們「母親節快樂！」

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