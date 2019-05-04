阿姨代母職守護2姪女 麻豆劉喻綺獲選「慈馨媽媽」

2019-05-04 18:10

〔記者楊金城／台南報導〕弘揚孝道，母親節前夕，新營、六甲、麻豆、佳里和西港今天表揚今年模範母親，向所有媽媽獻上感恩與祝福，六甲區安排奉茶、洗腳禮感恩，佳里區安排木玫瑰卡片DIY活動，表達對媽媽「永恆的愛」。

台南市長黃偉哲特地趕場參加麻豆區模範母親表揚，嘉許「慈馨媽媽」劉喻綺，47歲劉喻綺以阿姨身分代替母職，獨立撫養妹妹的2名女兒和自己的2名兒子，不畏艱難，堪稱婦女典範。區長孔慶瑤表揚21位模範母親，其中，許阿春代表麻豆獲選南市慈暉媽媽。

六甲區長陳啓榮表揚六甲區12位模範母親，其中，張潘銀、蔡瓊珠代表六甲獲選台南市慈暉媽媽、慈馨媽媽，會中特別辦奉茶感恩洗腳禮，透過為媽媽洗腳，讓子女們向媽媽說出心中的感謝，現場氣氛溫馨又感人。

新營區表揚23位慈暉媽媽，其中，劉瓊如代表新營獲選台南市慈暉媽媽，會中安排精彩表演節目讓模範母親看表演，由區長魏文貴贈匾，也安排專業攝影師照相，裝上精美相框後將送到得獎媽媽家中。

佳里區長朱雅宏表揚26位模範母親，其中代表佳里獲選台南市慈暉媽媽的是蔡黃緣，陳淑眉獲選南市慈馨媽媽。

西港區一起表揚今年12位模範母親和12位模範父親，由區長林耿漢表揚，其中，謝榮男、李淑梅夫婦同時獲選模範父親、模範母親，李淑梅並代表西港獲選台南市慈暉媽媽，殊榮少見。

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