女兒叫一聲「媽媽」 她打消自殺念頭變身「自強母親」

2019-05-04 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是為母則強！39歲單親媽媽松雅辛因前夫常酗酒家暴，多年前離婚，她一人擔起養育6名子女的責任，卻遇到兒子叛逆輟學，4女兒罹患腦性麻痺，為了照顧他們心力交瘁，一度準備好安眠藥一起尋死，但原本不會說話的女兒卻叫了一聲「媽媽」才乍醒振作，如今叛逆兒子回校讀書，其他兒女也會搶著照顧4女兒，家中步入正軌。松雅辛今日獲頒彰化家扶中心「自強母親」表揚，她認為，「娟娟是改變我人生的導師，才是這個家的天使」。

來自南投布農族的松雅辛有著原住民樂天的性格，接踵而來的婚姻失序，讓她一度罹患憂鬱症，她表示，前夫喝酒後常失控打小孩，老大還被打到一邊耳朵失聰，也曾經為了找媽媽，當時才讀小學的老大就帶著老二、老三從福興工業區走到八卦山風景區找投幣式電話筒找她，對此相當自責，因此決定離婚。

松雅辛說，離婚後本以為可以藉著照服員薪水擔起養家工作，可4女兒娟娟病況嚴重，不得辭掉工作全日照顧，而原本最會照顧弟妹的大兒子開始叛逆，三不五時就接到派出所打來電話，她自責疏於照顧讓孩子變壞，加上當時無法申請低收補助，萬念俱灰下一度有帶著孩子一走了之的念頭。

松雅辛表示，娟娟到了5歲還不會說話，5年前某日已經把安眠藥準備好時，卻聽到她喊：「媽媽！媽媽！」，聽到娟娟第一次開口叫媽媽才突然驚醒，每次帶娟娟做復健，又拉筋又劈腿，再痛都能忍，她都這麼努力的想活下來，我到底算什麼，透過她的行為，彷彿告訴我要堅強，所以決定振作起來，現在大兒子退伍後已經返回高職就讀，其他子女也會幫忙分擔照顧娟娟責任。

還好沒有放棄她！松雅辛說，曾有人建議把娟娟寄養或送到喜樂保育院，但她不捨，也質疑缺少母愛的環境能幫助什麼？也幸好透過照顧娟娟，她找回勇敢，子女們變得孝順，現在這個家庭充滿著「凝聚力」，相信只要全家人一起努力，就會有脫離貧窮的一天。

彰化家扶中心今日在員林市皇潮鼎宴禮宴會館舉辦「2019年度彰化家扶自強母親暨模範寄養媽媽表揚典禮」，今年家扶從1,781戶扶助家庭中選出9位自強母親，從彰化發展學園中選出1位照顧特殊兒童的家長，也從62戶寄養家庭中選出2位優秀的模範寄養媽媽接受表揚。這10位自強母親中有的歷經離婚、家暴或家人重病，有的嬤代母職照顧特殊童，這群孩子們準備糖霜餅乾、感恩影片與洗腳禮，令不少媽媽感到驚喜，現場一句句「媽媽我愛妳」不斷，場面溫馨。

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