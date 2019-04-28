女兒患罕病「大拇指症候群」 母拉拔照料無怨悔

2019-04-28 22:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕再過兩週就是母親節，新北市長侯友宜今天表揚59位市級模範母親，中和區43歲的許心柔育有2名罹患罕見疾病「大拇指症候群」的女兒，且都有睡眠呼吸中止症，為照料女兒，她無法一覺到天亮，平日仰賴送養樂多維持家計，儘管生活辛苦，仍樂觀堅強面對人生。

許心柔表示，現年26歲的大女兒一出生就頻繁住院，且有發展遲緩情形，當時被診斷為智能不足，直到16歲的小女兒出生後，她發覺不論是生產或孩子成長過程，都和大女兒一模一樣，就醫進行基因篩檢，才發現姐妹倆雙雙罹患「大拇指症候群」，這是因夫家的隱性基因缺陷引發的遺傳性疾病，影響腦部、內分泌及肢體發展。

談到照顧女兒最辛苦的地方，許心柔說，兩個女兒都有睡眠呼吸中止症，必須戴呼叫器入睡，因儀器每1個半小時就要加水一次，她半夜至少要起床2次，從未一覺到天亮，大女兒雖可識字，但語言能力弱，小女兒生活技能較好，說相對流利，但大女兒腦部功能逐漸退化，智力僅有5歲，身體健康逐漸走下坡，可能有天會臥床。

即使生活不富裕，加上丈夫罹患憂鬱症，許心柔仍樂觀堅強面對每一天，不論颳風下雨，她都騎著摩托車親自接送女兒上、放學，有時候太疲累，還不小心把孩子送錯地方，為貼補家計，她利用閒暇時間送養樂多，被鄰居暱稱為「養樂多媽媽」，雖然收入微薄，面對沉重的房貸壓力，她仍樂觀地說，「不知道明天會怎麼樣，把握當下每一天，做該做的事情，每天睜開眼睛都是新的開始」。

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