挑醬瓜沿街叫賣撫養子女 楊許員獲模範母親

2019-05-04 13:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫鎮公所今天表揚模範母親暨藝文表演，邀請鎮內17里模範母親提前歡度母親節，其中宮北里模範母親楊許員挑醬瓜、醬菜沿街叫賣撫養子女成家立業，代表土庫接受雲林縣政府表揚。

土庫鎮公所今天在鎮公所4樓多功能文化展演館，舉辦模範母親表揚，土庫鎮長張榮麗為媽媽們一一獻上花環並頒發匾額，表揚母愛的無私、偉大，同時祝福大家母親節快樂。

家住土庫宮北里的楊許員，從小就得身兼母職照顧弟妹，婚後因經濟狀況不佳，白天得挑著擔子沿街叫賣醬瓜、醬菜，晚上回家還要照顧行動不便的婆婆，雖然生活貧困仍任勞任怨，撫養子女成家立業，足為楷模。

土庫鎮立幼兒園北平分班、雙人厝社區發展協會、古小兔音樂教室都帶來精彩表演，虎尾若瑟醫院並提供免費健康檢查服務，陪伴大家提前歡度母親節。

土庫鎮模範母親名單如下，忠正里謝陳素玉、順天里王春茴、宮北里楊許員、越港里吳陳玉秀、溪邊里張秋雪、新里黃王廟、奮起里楊陳淑貞、埤腳里楊陳素、大荖里張李秋玉、石廟里周菊、後埔里吳楊秀寶、東平里張黃選、南平里張林麗双、西平里許張美、北平里曾張英、崙內里王許也、新庄里歐張延接。孝行楷模忠正里莊淑貞。

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