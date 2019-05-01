樂觀面對人生、樂善好施……南市20位勞工模範母親將獲表揚

2019-05-01 08:18

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工模範母親當選名單出爐，20位將於5月4日獲公開表揚，87歲林吳累、84歲王洪寶琴、66歲簡燕玉分享持家心路，樂觀面對人生、樂善好施，身教影響子女深遠。

林吳累與夫結婚後從事農務，雖然早喪偶，但獨自栽培子女長大成人，雖因務農傷及左眼失去視力，仍以樂觀態度面對人生，樂善好施、熱心助人並熱衷於鄰里服務。育有2男3女，長子甫從臺灣菸酒公司退休，平時擔任太子社區巡守隊隊長；次子在大台南水電裝置職業工會擔任小組長，曾獲大台南市水電裝置職業工會模範勞工。目前林女士四代同堂家庭、和樂美滿。

王洪寶琴的丈夫是公務員，早期薪資非常微薄，因此需靠王女士投入農務協助家計，致力推廣農業，曾獲鄉長及農會表揚與嘉勉。平時熱心公益，參與志工服務和關懷社會活動。育有2男4女，長子自營塑膠加工業，並擔任台南市各業工人聯合會理事等職，曾獲大台南總工會頒發模範勞工。次子任職於台塑企業六輕廠工程部；長女在公司擔任會計課長；次女服務於一甲國小；參女服務於加工業，曾獲台南市模範勞工；肆女任職於公司品管課。

簡燕玉加入台南市電氣業職業工會逾25年，積極參與勞工事務、熱心推動會務深受會員肯定，曾獲模範勞工。育有2男2女，每位子女在職場上有所長與貢獻。

勞工局長王鑫基表示，今年度當選的母親中，超過高齡65歲仍持續擔任志工回饋社會與投入公益活動者達半數以上，令人感動。

今年度勞工模範母親包括林吳累、王洪寶琴、楊葉不、劉陳秀碧、林陳櫻花、陳楊秀雄、郭吳鵠、薛金鳳、吳林美玉、郭蘇秀華、簡燕玉、郭莊素珠、陳莊錦香、王秀琴、楊家蓁、胡金珠、李吳鈺娸、劉秀春、賴美妃女士、郭彥汝。

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