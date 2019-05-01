身障外甥當親生兒照顧 屏東媽媽「與善0距離」

2019-05-01 17:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕養育身障孩子要花費更多的心力，但屏東媽媽林月琴為母則強，儘管自己不良於行，照顧自已親生子女之餘，更將媽媽的溫暖分享給大伯的遺孤及患有智能障礙的外甥，對所有孩子視如己出，歷經30年青春歲月，一肩扛起家計將孩子們拉拔長大，今年獲選屏東縣身心障礙模範母親。

住在屏東九如鄉的林月琴，小時候因為車禍導致右腳不良於行，也因此比別人更懂得關愛的重要，婚後與丈夫育有3名子女並接手照顧大伯的遺孤，30多年前，林月琴的么妹生下患有智能障礙的孩子唯航，唯航的生父發現唯航的智能障礙情形後，便遺棄母子離去，為了讓么妹安心工作，林月琴將照顧唯航的責任攬在身上，一家人日子雖然辛苦，卻過得幸福。

沒想到命運弄人，林月琴的丈夫因車禍過世後，么妹也因病離世，相繼而來的噩耗，讓林月琴一家生活陷入困境，但她為了孩子擦乾眼淚，白天到工廠上班，下班兼做農務，並獨排眾議不願接受親友建議將唯航送往機構安置，堅持每天騎著電動代步車載著唯航穿梭庄內大街小巷，親自拉拔唯航長大。

林月琴說，很多人聽了她的故事會笑她傻，但她總認為「有量卡有福」，當有能力幫助他人時必竭力而為，更何況是自己的親戚、甚至是兄弟姊妹的小孩，她也常用「天公伯疼憨人」來安慰自己，每次遇上生活中的不如意，用樂觀的心態去面對往往都能迎刃而解，現在孩子們各個孝順且熱心助人，年過30的唯航也能自己前往日間照顧中心活動，她覺得這是天公伯送給她最好的禮物。

屏東縣政府將在5月5日表揚身心障礙模範母親，除了林月琴外，還有照顧聽力受損孩子的媽媽葉淑華，及單親撫養中度智能障礙孩子的媽媽魏美華等人。

縣府社會處指出，3位媽媽花費更多的心力照顧孩子，但卻樂觀面對生活，並覺得自己在孩子身上收穫更多，縣府將透過表揚活動，讓媽媽們接受大家的掌聲與祝福。

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