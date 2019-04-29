感謝母愛 台南佳里用特別的不是花的木玫瑰花來表達

2019-04-29 19:01

〔記者楊金城／台南報導〕佳里區公所將在五月四日表揚今年佳里區模範母親，今年特別設計以木玫瑰卡片DIY活動讓獲獎者一家人動手做，表達母愛，也能幫助行銷社區產業。

木玫瑰是佳里漳洲社區產業，花語為「永恆的愛」，象徵母親對家庭及子女的愛，有如木玫瑰般永恆、永不凋謝。公所說，讓受表揚家庭體驗親子一同完成木玫瑰卡片作品的喜悅與成就感，讓子女在卡片內寫下對母親的感恩及祝福。

漳洲社區經理朱靜珊說，木玫瑰不是玫瑰花，是種旋花科蔓藤類植物，開花後結成的果實「蒴果」，在自然乾燥「木質化」後成瓣裂開，形狀就像是朵玫瑰花，因此稱為木玫瑰，漳洲社區將木玫瑰花加上滿天星、棉花製作成漂亮的木玫瑰花束、頭飾、胸花，也有木玫瑰卡片，發展特色社區產業受到喜愛。

今年佳里區模範母親得獎的有蔡黃緣、高林碧緬、黃虹花、吳許素美、詹秀珠、王蔡蓮珠、李曾玉、林王春、林月裡、陳玉秀、邱張阿月、楊素珠、鄭雪、謝許灣、王吳金蓮、林美簽、黃吳罔市、蘇陳美、吳少、陳美容、楊林金英、陳林寶珠、林世美、黃李秋茶、方黃寶琴、蕭陳陽等廿六位。其中七十二歲蔡黃緣代表佳里區獲選台南市慈暉媽媽，將由市府表揚。

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