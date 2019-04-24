竹縣模範母親鍾羅四妹 衛生所志工一當16年

2019-04-24 16:24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山鄉高齡81歲的鍾羅四妹，扶持兒女成家立業後把生活重心轉向公益領域，在衛生所當志工長達16年，熱心服務獲地方肯定，入選新竹縣今年的模範母親。

橫山衛生所護理長郭秋緞說，鐘羅四妹從2003年起服務至今已長達16年，風雨無阻地幫助他人，協助衛生所送病歷、量血壓、量視力、哄住打預防針苦鬧的孩子，把大家當成是朋友，而且能耐心好好安撫病患情緒，給衛生所幫很大的忙。

鍾羅四妹說，她小時候家裡生活比較辛苦，需外出工作賺取家用補貼，所以養成勤儉耐勞、熱心助人個性，結婚生下4個兒女，為了提供給兒女就學所需費用，她在農忙之餘還外出打工，於是練就了裁縫、烹飪等精湛手藝，這些人生經歷在她後來擔任志工時都發揮作用。

鍾羅四妹說，「活到老，學到老」是她奉行的人生格言，所以她退休後積極參與外界活動，除了衛生所外，也在鄉公所、社區和住家附近學校擔任志工，也參加媽媽土風舞班、佛學班、樂齡舞蹈班等，生活步調不停歇，下午則是固定回自家中農園與先生栽種橘子，生活相當充實。

新竹縣政府表示，橫山鄉公所肯定鍾羅四妹熱心助人的志工生涯長達十幾年，推舉她為今年的模範母親且獲審查通過，將於5月5日在新竹縣議會舉辦的模範母親表揚大會中公開頒獎。

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