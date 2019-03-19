93歲志工奉獻20年 獲頒「榮譽志工」證書

2019-03-19 14:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕93歲的蔣正行爺爺，每週都在新店區公所擔任志工，協助民眾洽公便利，迄今已經20年，新店區長林煌源感謝蔣伯伯的無私奉獻，今天頒發感謝獎牌給蔣伯伯，同時讓他升級為首位「榮譽志工」，歡迎他終生在公所擔任志工。

新店區民眾到區公所洽公，常常第一眼就會看到滿頭銀髮、笑容滿面的蔣爺爺正行，公所同仁都尊稱他為蔣伯伯，林煌源說，蔣伯伯不僅服務熱心，而且態度謙和有禮。

蔣正行說，他20多年前母親因為不慎跌倒，送院醫治後往生，令他非常傷心，下定決心在家守孝2年，守孝期間看到電視媒體報導得知社會上還有許多苦難的人需要幫忙，所以決心化小愛為大愛，守孝結束後就投身志願服務行列。

公所人員說，曾經有民眾因誤會到公所找人理論，首先遇到蔣正行，蔣正行差點被對方飽以老拳，幸虧被他人勸阻，公所同仁擔心蔣伯伯因此灰心，沒想到蔣伯伯樂觀以對，服務就不能害怕遇到壞心情的人。

蔣正行的服務範圍遍及新店地區，不僅在新店區公所擔任志工，也到文山區社福中心、北區老人之家、創世基金會、衛生所、慈濟醫院及台北地方法院服務，一轉眼，擔任志工已將近20年，服務時數高達2萬257小時，他退休後的人生都奉獻給志願服務，他以服務他人與行善找到人生價值並以此為樂。

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