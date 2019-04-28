獨自撫養7孩子 95歲人瑞阿嬤獲選模範母親

2019-04-28 15:53

〔記者方志賢／高雄報導〕95歲人瑞阿嬤林方富年輕時守寡，靠著種菜、割草、挖土等粗活賺錢，獨自撫養3男4女長大成人，如今四代同堂、兒孫成群，全家和樂融融，老阿嬤一生不畏艱苦，力爭上游，獲選為模範母親。

母親節即將到來，高雄市第8屆模範母親表楊活動，今熱鬧登場，共有40名模範母親接受表揚，活動還安排模範母親走「星光大道」，接受表揚及祝福。

今年獲選最年長的模範母親，是95歲阿嬤林方富，她不到40歲喪偶，當時最小兒子還未出生，她獨自靠著打零工撫養3男4女長大成人，如今四代同堂，兒孫超過60人，兒孫今陪她參加表揚大會。

大兒子表示，父親年輕時因病過世，當時他14歲還在念初中，弟弟妹妹年紀都很小，母親一肩挑起全家經濟重擔，四處幫人種菜、割草、挖土，賺取微薄收入養家，母親因成年勞動，身體健康硬朗，92歲還能下田栽種蔬菜。

另名90歲阿嬤柯李樹雷，結婚後嫁入大家庭，育有1男5女，為了家中經濟，與丈夫共同經營肥料生意，丈夫為人寬厚，借錢幫助朋友卻被倒債，家裡陷入困境。

阿嬤的二女兒柯淑媛表示，父親做生意被倒債後，母親肩負起全家生計，母親白天批發玉米到市場販售，晚上則去賣罐頭，努力為家庭付出，如今兒孫也都事業有成，擔任台電、台鐵等公職。

高雄市長青服務協會理事長曾麗珠表示，為推動社會公益、促進社會和諧，協會每年舉辦模範母親遴選，給予偉大母親楷模肯定及表揚。40位獲表揚模範母親，有3位鑽石楷模：陳盧淑娥、柯李樹雷、林方富，6企業楷模型:戴李阿周、陳麗香、洪塔美、曾素蓮、林小貞、郭麗雯 。

另模範母親30人，鄭物、周雪春、譚林玉、林靈均、張美瑛、陳依卿、林秀英、曾吳簽、鍾鳳美、李美芳、張李桃、鄭黃美珠、丁素靖、姜黃秀里、張高麗香、劉翁金菊、王綢、王泳晴、鄧先巧、蔣唐月華、林劉有娣、歐陽黃月、蔣林淑媛、余蔣錦霞、陳意銘、張雅美、張異芳、鄭芳宜、徐小萍、蔡淑娟。

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