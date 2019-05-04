桃源創作獎頒獎 鄭文燦：歡迎市民前來欣賞

2019-05-04 13:40

［記者謝武雄／桃園報導］第17屆桃源創作獎今天在桃園展演中心舉行頒獎典禮，本屆桃源獎吸引543件作品參賽，初選選出32件作品，最後由劉文琪「遙控迷路野丘」、高登輝「涼一下！冷飲販售計畫」獲首獎，另選出3件「優選」作品，32件得獎作品自即日起至12日在展演中心1樓展出；市長鄭文燦主持頒獎儀式時，歡迎市民朋友前來欣賞，感受藝術作品的意涵與生命力。

桃源創作獎創作分為三大類，分別是平面作品，包含繪畫、複合媒材、攝影，其次是立體作品，有雕塑、立體物件及空間裝置，最後則是新媒體，包含聲音、影像、動畫、互動裝置等作品，除首獎外， 另外選出蔡奕勳「市場大家」、段沐「如夢似幻」、林家禾「日常五金」獲得「優選」；鄭文燦除頒獎給得獎者外，更感謝參賽者與評審團的熱情投入，也恭喜得獎者作品獲得肯定。

鄭文燦說，桃源創作獎邁入第17屆，已經累積許多創作人才與作品，而每位參賽者都盡全力表達自身的意念與價值，也透過作品傳達探索、創新、實驗、跨域與國際接軌等多元特質。

鄭文燦說，市立美術館主體工程方面，國發會補助約13億9000萬元，周邊停車場工程補助1億元，目前市立美術館美術品典藏審議委員會已經成立，未來會陸續建立典藏標準，桃源創作獎得獎作品也列為典藏作品選項，未來市立美術館除擁有典藏功能外，也會多辦理相關展覽。

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