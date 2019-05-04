今明多雲時晴 下週一起鋒面到、慎防劇烈天氣

2019-05-04 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕今天白天各地天氣多雲時晴，舒適微熱、早晚偏涼，氣象專家吳德榮表示，明天氣溫持續回升，各地天氣與今天相似，下週一（6日）起梅雨季第二道鋒面逐漸接近，下週二至四（7至9日）大氣趨不穩定，期間有劇烈天氣發生之機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天大部分地區多雲時晴，舒適至微熱、早晚偏涼，並有局部陣雨或雷雨發生之機率，主要集中在午後山區，部分平地也會受到影響。他說，今天北部氣溫約在19至29度、中部20至30度、南部21至31度、東部19至29度左右。

吳德榮進一步表示，明天各地天氣與今天類似，氣溫約比今天略升1度左右；下週一新一波鋒面逐漸接近，下週二至四受鋒面影響，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，期間大氣不穩，易有「中、小尺度對流系統」發展，容易出現強風、雷擊、瞬間大量降水及冰雹等劇烈天氣。他說，下週五（10日）鋒面遠離，天氣將再度好轉。

至於民眾關心的「劇烈天氣」發生時間及範圍，吳德榮指出，受理論限制及科技條件極限影響，可提前模擬的時間很短，提醒民眾應持續關注氣象局發布的即時天氣訊息或相關警特報，方可掌握天氣動態。

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