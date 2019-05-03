台灣廟長出「日本臉」！ 富美館修建被譏「富醜館」

2019-05-03 16:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕被列為彰化縣歷史建築的北斗鎮「富美館」年久失修，結構毀損，彰化縣府斥資600餘萬元修建，日前竣工啟用，但廟方又自費在建物前方設一大型「遮雨棚」，外型有如「日本鳥居」，在地方引發熱議，不少人譏笑是「台灣廟，日本臉」，更有人笑說，「富美館變富醜館！」

廟方則說，因為廟前有一座露天的天公爐，只要一下雨就溼答答，這次重建完成後，管理委員會認為有必要再設一個遮雨棚及LED廣告燈架，他們聽從設計師的建議，部分委員也覺得不美觀，後來擲筊請示王爺（主神蕭府王爺），王爺沒有意見才施工。完工後有人說很美、很有特色，也有人說很醜，他們也只能接受，而今既然做了，就不會再改了。

縣議員江熊一楓說，這個「鳥居」完成後，不斷有民眾向她反應，「富美館」怎麼又被「日本殖民了？」她原本聽不懂，原來北斗在日據時期有個「北斗神社」，現址在北斗國中，現在國中前的候車亭就是用「神社意象」。

江熊一楓說，富美館是閩式建築，門前卻裝一個「鳥居」，實在不倫不類，兩個完全不同時代的建物風格「裝一起」，就是怪怪的。

江熊一楓說，這是城市美學的問題，沒有對錯，但既然它是彰化縣到案的「歷史建築」，鎮民自然有表達意見的權利，她認為，應尊重歷史，恢復原有樣式，不要有「鳥居」形式。

鄭姓信徒說，如果知道重建會「越建越醜」，當初不如不要重建，一個鳥居把原本古樸的富美館都遮蓋了，這麼美的廟名，這麼美的建物竟然變成這付「德性」，她實在無法接受這個「富醜館」！

廟方強調，這次重建，縣府出資600多萬元，並不包括這次的防雨設施，當初廟方考量天公爐不被雨淋，才有此設計，設計圖出爐，部分委員有意見，但經博杯請示王爺，王爺都沒有意見，便照圖施工。

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