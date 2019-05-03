尋找對寫程式有狂熱者 成大、北科大各推數位創新學院

2019-05-03 14:49

〔記者林曉雲／台北報導〕「大家學程式，大學來挺你！」教育部尋找對寫程式有狂熱的年輕人，由國立成功大學和國立台北科技大學各推出「X-Village」與「Coding 365」的數位創新學院實驗計畫，讓一群對寫程式有熱血的年輕人，不分專長領域，從高中生到博士生、從在校生到社會人士，甚至不排除中小學生，一起投入從學習撰寫程式到完成軟體專案的試煉，今日於北科大會議中心舉行聯合成果分享會，也宣布第2期起跑開始招生。

推動中心總計畫主持人成大特聘教授郭耀煌表示，計畫已試辦一年，數位創新和數位轉型是全球性議題，每個人數位創新能力是現代競爭力的表徵，台灣是資通訊產業大國，但早期侷限在特定產業，現在擴及各領域，人才培育是重要課題，需要很大量、多元跨領域且因應快速變遷的數位人才。

教育部資科司副司長劉文惠表示，目前全國已有5個基地，北中南都有，108新課綱要上路，資通訊也已納入新課綱中，實驗計畫自去年7月由教育部補助推動，嘗試在大學體制內進行非典型數位創新人才培育，成大執行的X-Village計畫，突破傳統修課方式及學分承認，讓非資訊背景學生透過密集程式與資訊課程訓練，結合偏鄉學生的合作教學與協同學習，同時聘請產業專業經理人及資歷豐富的業界師資，帶領學員進行跨領域專案開發。

台北科技大學執行的Coding 365計畫強調自我學習、同儕學習，完全擺脫學分、學位的要求，鼓勵不同背景的學員進行跨領域交流與程式撰寫訓練，以遊戲式闖關方式逐步從基礎語法、敏捷專案管理，乃至於完成創新發想、軟體開發。北科大教務長楊士萱兼資訊工程系教授表示，希望找到對於寫程式（Coding）有狂熱的年輕人，開發他的潛能，讓他樂在其中365天，天天寫程式，同時為照顧偏遠或弱勢的潛在菁英有機會能學習最新的軟體技能，並提供免費住宿和額外的獎助金。

不光是程式撰寫技巧養成，學員們也學習了資訊領域的學理、專案管理的方法、產業實務經驗的傳承，並且在假日應用所學協助偏鄉高中職生學習程式設計。X-Village學員之一成大生物科技與產業科學系學生游承霖表示，一開始聽講師說，根本不知道可以用在哪裡，做專案之後才發現好重要！真希望可以再辦一次講座和工作坊。

Coding365種子學員牟展佑是松山高中學生，與團隊合作「高清圖片機器人」，他表示，團隊想做Super Resolution，超解析度，就是提升像素，因為大家覺得這看起來很潮！有了概念之後，他google到一篇國際論文，和大家一起研究如何實現，也加工一些東西，透過免費通訊軟體Telegram，把爛圖丟給機器人，它會轉成比較高清的圖片給你，一直丟、就一直優化，用手機就可以提升像素，專案成果可應用於監視器畫面、天文照片、醫療影像等。

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