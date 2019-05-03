我國首件HPV疫苗訴訟 審議專家建議衛福部上訴

2019-05-03 14:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕女學生Bella（化名）在2016年施打二價疫苗後，不久出現關節痛，診斷為幼年型特發性關節炎，家屬提出預防接種受害救濟行政訴訟判決勝訴；衛福部審議小組評估後，認為科學證據顯示疫苗和Bella的疾病無關，建議衛福部應上訴。

當時國二的Bella在接種完第二劑HPV疫苗後，身體出現多處疼痛，她的父親向衛福部申請預防接種受害救濟，但受害救濟審議小組判定Bella的症狀和疫苗無關，而給予三萬元醫療費用補助。

Bella父親不服，因此提起行政訴訟，要求重新審議，法院最後判決父親勝訴。衛福部審議小組為這訴訟兩度召開會議討論，昨天在會議中決定「建議衛福部提起上訴」。

預防接種受害救濟審議小組召集人、馬偕兒童醫院兒童醫務部主任邱南昌說，看到生病的孩子大家都很難過，但仍要理性來看待這件事，因為目前國際間包括世衛組織在內的所有大規模實驗跟大數據，都顯示接種HPV疫苗前後，跟自體免疫疾病發生無相關性。

邱南昌說，Bella罹患的是幼年型特發性關節炎，這是自體免疫疾病，發生率約每十萬人口有1.33人，推估每年約有40例，而屬於這種特殊體質的人，不打疫苗仍然會有這種疾病。

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