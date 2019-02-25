中客擠爆香港醫院打疫苗 「似旅行團飯店check in」

2019-02-25 19:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國屢爆發黑心疫苗事件，引發民眾擔憂，還興起一波「香港疫苗熱」，大批中國民眾自掏腰包赴港接種疫苗，其中HPV疫苗（一般認知為子宮頸癌疫苗）更是大熱門，據傳至今已有近200萬中國女性，湧入香港打九價HPV疫苗。近日，甚至連富豪、明星常去的養和醫院也被攻陷。

23及24日兩天，有富豪醫院之稱的香港養和醫院「人山人海」，被網友拍照放上社交網站。照片顯示數百名拖行李箱的女子，擠爆醫院大堂及門口，「有如旅行團到飯店check in」。據了解，他們絕大部分來自中國，專程來港打HPV疫苗。有人在微博張貼相片，指出排隊的人龍約有600公尺，有人排隊3個小時仍排不到。

香港醫學會上月公布四年一度的醫生收費調查，發現HPV疫苗的收費中位數，在2010及2014年均為1200港元，但至去年已大幅上升一半至1800港元。醫學會解釋，除因藥廠加價外，近年大量中國女子湧港打HPV疫苗，也導致整體疫苗價格上升。

養和醫院收費更高，據該院網頁資料，目前子宮頸癌疫苗收費由3573元至6195港元不等。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明受訪時表示，中國民眾對中國監管疫苗的素質失去信心，這就是為什麼有這麼多人來香港打。他說：「養和醫院收費其實都頗高了，但她們都肯給錢。證明她們寧願給多錢，都不想打無效的疫苗。所以如果用量太厲害，可能影響香港人打疫苗的供應。」

去年長生生物黑心疫苗曝光後，心急如焚的中國家長，紛紛轉到香港打疫苗，使香港私人醫療市場的「五合一」、「六合一」疫苗出現藥廠斷貨情況，甚至影響本地兒童打針情況。

HPV疫苗是中國人到香港施打的其中一款熱門疫苗。據港媒報導，大批中客眾湧到香港接種九價HPV疫苗，導致香港HPV疫苗持續短缺，公立的香港家庭計劃指導會，於去年4月暫停為非港人注射子宮頸癌疫苗服務，暫只限港人打該針至另行通告。

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