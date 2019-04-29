子宮頸疫苗也爆假 中國網友：改到台灣香港打不會虧

2019-04-29 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海南省日前傳出醫院為民眾注射假HPV疫苗（一般認知為子宮頸癌疫苗）後，引發軒然大波，中國網友在交媒體上議論紛紛，還有中介更迅速在留言區招攬赴香港注射HPV疫苗的生意，更有人直呼改去台灣、香港及南韓等地打針，花的錢虧不了。

有中國網友直指，「九價HPV一人得五六千（人民幣）吧，我大概太低估這些疫苗奸商的有多麽利慾薰心了」，「是制度造成奸商」、「政府不作為，奸商自然胡作非為」。

有不少女網民更表示，會更考慮去香港打HPV疫苗，「那些去香港韓國台灣注射HPV的人真的花錢一點都不虧」，「我要是有錢，我也出去香港打疫苗」。

香港「打針團」注射兼觀光 網友經驗談

還有廣東女網友更詳述自己去香港打針的經驗，還規劃路線，教導網友上午打針、然後購物觀光、晚上回「內地」，一天來回。

此外，有中介在海南假疫苗的新聞留言區內貼廣告，招攬赴港打HPV疫苗的生意。

不中國民眾近年都選擇到香港接種疫苗，二月間網上流傳香港知名養和醫院前天有大批人擠爆醫院大堂，排隊接種HPV疫苗，她們原來是來自一個中國赴香港的「打針團」。

HPV疫苗是中國人到香港施打的其中一款熱門疫苗。據港媒報導，大批中客眾湧到香港接種九價HPV疫苗，導致香港HPV疫苗持續短缺，公立的香港家庭計劃指導會，於去年4月暫停為非港人注射子宮頸癌疫苗服務，暫只限港人打該針至另行通告。

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