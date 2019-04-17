首宗HPV疫苗訴訟案 家屬淚訴女兒天天痛天天吃藥

2019-04-17 12:45

〔記者林惠琴／台北報導〕國內首件接種人類乳突病毒（HPV）疫苗申請預防接種受害救濟行政訴訟，日前判決出爐，衛福部敗訴，但將研議是否上訴，今日當事人Bella（化名）的爸爸在立委林淑芬、台灣女人連線陪同下召開記者會呼籲不要再上訴，並痛訴醫師也認證是「疑似疫苗接種相關症狀」，為何衛福部只聽沒有為女兒看過病的醫師的話？

目前16歲的Bella，在2016年接種HPV疫苗第2劑後6天，陸續出現雙膝後膝膕痛、雙肩痛、雙手肘內側彎曲痛、定踝痛等症狀，確診幼年型特發性關節炎，向衛福部申請救濟，但預防接種受害救濟審議小組認定與疫苗無關，家屬進一步提出行政訴訟請求撤銷訴願決定及原處分，並請求作成核准89萬2352元的處分，高等行政法院已於4月11宣判訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷，其餘之訴駁回，全案可再上訴。

Bella爸爸哽咽表示，女兒在打疫苗前，是健康寶寶，也參與學校的田徑隊，完全沒有關節炎相關病史，但打疫苗後，卻出現一堆症狀，從國一開始到現在，每天都要吃藥，曾經一天最多吃下9顆類固醇，在校園有運動會或考試等重大活動前，均要先吃止痛藥，不曉得要吃到什麼時候？苦嘆「我的女兒真的很可憐」！

Bella爸爸拿出當年女兒在雙和醫院就醫時，醫師開立的診斷書，上面清楚註明「疑似疫苗接種相關症狀」，他說，為什麼幫女兒看病的人說的話，衛福部都不相信？反而預防接種受害救濟審議小組、一群沒有為女兒看過病的人說的話，衛福部卻相信？甚至「找來4個律師跟我這種平民老百姓打官司」！

Bella爸爸指出，在女兒的訴訟案件被報導後，與一些孩子有類似狀況的家長取得聯繫，他們回想到自己的寶貝也是在打完疫苗後出現症狀，部分關節已經變形，部分則是接受生物製劑治療後反而產生類紅斑性狼瘡，只是當時都沒有想到可能與疫苗有關。

台灣女人連線常務理事黃淑英強調，並不是說疫苗不安全，而是即使是安全的疫苗，仍不能完全排除可能出現不良反應，尤其人體複雜，文獻或研究只是呈現一部分的事實，不要說這些就是真理，況且美國已經有類似案件接種者勝訴的案例，所以衛福部到底掌握什麼真相而要一直與受害者相告，實在無法理解。

立委林淑芬也認為，原本沒病的孩子，在打完疫苗後出現關節炎，衛福部應該說明專家是如何判定「應為其自身罹患之幼年型風濕性關節炎所致」，既然時序上無法完全排除，國家機器不該一味要求受害者舉證責任，一般民眾怎麼可能付得起這個責任，應該責無旁貸保護每個接種疫苗的孩子。

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