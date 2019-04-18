打贏HPV疫苗訴訟 家屬籲別再上訴

2019-04-18

〔記者林惠琴／台北報導〕國內首宗接種人類乳突病毒（HPV）疫苗申請預防接種受害救濟行政訴訟，日前台北高等行政法院判衛福部應賠償施打疫苗後不適的少女，衛福部將研議是否上訴。但當事人Bella（化名）的爸爸昨在台灣女人連線、立委林淑芬陪同下召開記者會，呼籲衛福部不要再上訴、停止二度傷害，痛訴「我的女兒真的很可憐」，天天痛、天天吃藥！

少女天天痛得吃藥 衛福部將研議

目前十六歲的Bella，二○一六年接種HPV疫苗第二劑後，出現不適症狀，確診為幼年型特發性關節炎，向衛福部申請救濟，但預防接種受害救濟審議小組認定與疫苗無關，家屬提起訴願遭駁回，再提行政訴訟，北高行今年四月十一日宣判訴願決定及原處分不利原告部分均撤銷，全案可再上訴。

Bella爸爸哽咽表示，女兒打疫苗前是健康寶寶，也參與學校田徑隊，沒有關節炎相關病史，但打疫苗後，出現一堆症狀，從國一到現在，每天都要吃藥，曾經一天最多吃下九顆類固醇，在運動會或考試前，均要先吃止痛藥，不曉得要吃到什麼時候？

Bella爸爸拿出當年女兒在雙和醫院就醫時，醫師註明「疑似疫苗接種相關症狀」，他說，為什麼幫女兒看病的人說的話，衛福部不相信？

台灣女人連線常務理事黃淑英強調，安全的疫苗仍不能完全排除可能出現不良反應，況且美國已有類似接種者勝訴案例。立委林淑芬也認為，原本沒病的孩子，打完疫苗出現關節炎，既然時序上無法完全排除，政府不該一味要求受害者負舉證責任，應保護每個接種疫苗的孩子。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，預防接種受害救濟審議小組包含醫界、法界與社會公正人士，待收到法院判決全文後，會彙整相關意見，再送至衛福部決定是否上訴。

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