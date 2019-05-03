雙和醫院B基地動土 北醫：35億打造台灣生醫矽谷！

2019-05-03 11:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部委託台北醫學大學經營的雙和醫院，第三期工程B基地今天舉行動土典禮，北醫將投入35億元經費興建生醫科技大樓及教學研究大樓兩棟大樓，各17層樓，並會與現有的第一、第二醫療大樓連通，預定2022年完工啟用。

台北醫學大學董事長張文昌說，雙和醫院15年前啟用，如今已成為雙和地區最重要的醫院，平均每個月15萬門診人次、8千個急診人次，原有的第一、第二醫療大樓空間逐漸不敷使用，位於目前院區後方的B基地，未來啟用後，總樓地板面積2萬3000坪，相當於目前北醫校本部建築總面積的8成，可望提升教學、研究、醫療服務及產學合作能量。

北醫校長林建煌說，雙和醫院B基地可大幅提升北醫體系科技水準與研發能量，未來生醫科技大樓強化新創公司育成，除了與產業設立共同研發中心，並將設立北醫生醫加速器，結合北醫的生技研發能量、雙和醫院臨床醫療資源及臨床試驗服務，引進國內及國際的新創團隊，建構新創產業加速育成機制。

B基地動土典禮今天上午舉行，現場冠蓋雲集，包括行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員吳澤成、衛福部次長薛瑞元及新北市長侯友宜等長官出席。

蘇貞昌對雙和醫院很有感情，指當年是在台北縣長任內，發揮愚公移山精神，才有今天的雙和醫院，如今他再次擔任行政院長，又參加雙和醫院B基地動土典禮，非常開心，期待雙和醫院提供中永和及所有新北市民最優質的醫療照護，促進雙和地區的繁榮發展。

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