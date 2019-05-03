「提點」賴清德什麼？ 蘇貞昌笑而不答...

2019-05-03 11:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨2020初選卡關，行政院長蘇貞昌今天被問到，賴清德日前說「他不會再犯蘇貞昌當年的老毛病」，令蘇貞昌躺槍，但蘇貞昌還是表示，「前天賴清德有打電話給我，我們聊了30幾分鐘，我讓他講了很多心裡的話，他還特別謝謝我給他很多提點」，他非常期待能夠讓大家沒有厮殺，團結起來，那真的就天佑台灣，沒想到媒體接著問「那你提點他什麼？」竟然讓蘇貞昌笑而不答，接不上話。

蘇貞昌今天上午參加衛生福利部雙和醫院B基地動土典禮，外界關心民進黨初選「蔡賴之爭」，有媒體問到，蘇貞昌日前提到，過去經驗包括他自己在2008年，都是黨內廝殺後才來談如何配，這樣配已經很難；賴清德對此回應，他這次參加黨內初選，會以2008年那次黨內廝殺為戒、做為借鏡，所以他推動君子之爭，「我不會犯了上次蘇貞昌等人，在總統初選當中所犯的這些毛病」。

蘇貞昌今天說，他不是中常委，只是被黨中央拜託擔任協調小組之一，協調就是希望大家坐下來談，不然要怎麼協調？

媒體問蘇貞昌，初選又再度卡關，賴清德昨天表示願意接受黨中央提出的初選期程，會不會擔心繼續下去會造成黨的分裂？蘇貞昌說，民進黨是民主政黨，初選就照著機制來走，「現在黨中央拜託我們盡力協調，我們就盡力協調，協調若能成功，大家都高興；協調如果沒有成果，那就照著制度走，制度要怎麼走、日程要怎麼訂，都是黨中央的職責，我們都尊重。」

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