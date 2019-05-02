保護吹哨者 蘇貞昌：做對的事不應該受到欺負

2019-05-02 22:33

〔記者李欣芳／台北報導〕為保護吹哨者工作權，行政院長蘇貞昌今天主持院會拍板「揭弊者保護法」草案，揭弊者針對公、私部門有任何揭弊行為，應受到人身安全跟保護，不能有不利的人事措施對待，若發生職場霸凌可要求精神賠償。蘇貞昌今晚表示，官員收賄、公司行賄、工廠污染、黑心食品、偷工減料，這都是民眾深惡痛絕的問題。今天院會通過「揭弊者保護法」草案，不是空口白話，而是提出具體措施保護揭弊者。

蘇貞昌今晚在臉書說明這項草案的要點表示，雇主對員工、高層對基層，明文禁止惡意報復 。官員不得洩漏身份 ，否則一律懲處，不得縱容。從公務員到企業員工，都能檢舉，也都受到保護。

蘇揆強調：「做對的事，不應該受到欺負。做對的事，應該是理所當然。這才是這個國家應有的正義。」

行政院「揭弊者保護法」草案並明定揭弊者若向受理揭弊機關揭露公部門或私部門貪瀆、危害公益、危害食安等涉及犯罪行為，內容涉及依法應保密的國家機密或營業秘密者，將不負洩密的民、刑事責任。

為保護揭弊者，草案具體保護措施包含回復職務、回復原有工作條件與管理措施、工資補發及損害賠償等請求權，其中故意揭露揭弊者身分、造成排擠或孤立的職場霸凌行為，也列為不利人事措施之一，揭弊者可請求精神上損害賠償。

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