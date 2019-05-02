蘇揆拍板 揭露不法涉洩國家機密或營業秘密可免責

2019-05-02 13:43

〔記者李欣芳／台北報導〕為保護吹哨者工作權，行政院長蘇貞昌今天主持院會拍板「揭弊者保護法」草案，揭弊者針對公、私部門有任何揭弊行為，應受到人身安全跟保護，不能有不利的人事措施對待，若發生職場霸凌可要求精神賠償，並明定揭弊者若向受理揭弊機關揭露公部門或私部門貪瀆、危害公益、危害食安等涉及犯罪行為，內容涉及依法應保密的國家機密或營業秘密者，將不負洩密的民、刑事責任。

同時，草案也明定揭弊者在揭弊前或揭弊後向律師徵詢法律意見時，因而國家機密或營業秘密者，因事關揭弊者權益的保障，同樣也應免責。

法務部次長蔡碧仲會後指出，保護揭弊者部分，如果相關法律規定都有，那保護部分就是從優，處罰部分則是從嚴；至於證人保護法也有類似保護功用，他則表示，證保法是基於偵審程序，保護人證。

不過，揭弊者向受理揭弊機關揭弊後，恐有最長30天空窗期不被此法保護，蔡碧仲說，時間上的過程確實會衍伸一些弊端，但是層次性通報設計，具名部分不是絕對的要求，牽涉到揭弊者權益保護，當然可以透過化名、對照表、密封等等方式處理。

為保護揭弊者，草案具體保護措施包含回復職務、回復原有工作條件與管理措施、工資補發及損害賠償等請求權，其中故意揭露揭弊者身分、造成排擠或孤立的職場霸凌行為，也列為不利人事措施之一，揭弊者可請求精神上損害賠償。

但若離職員工揭弊後，復職顯有事實上的困難，草案也訂出「好聚好散條款」，在勞雇雙方合意或由法院判決下，可依法終止勞務契約，雇主得給付受僱人不低於其適用勞動基準法、勞工退休金條例或其他法規所規定的資遣費、退休金及3個月以上補償金總額。

另外，草案也納入「戴立紳條款」，未來犯罪共犯揭弊者，申請再任公職時，機關「得」不受公務人員任用法限制。

新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳，2012年檢舉單位長官公費私用，卻遭法院認定是共犯因而免職，而他認為的真正貪污者卻繼續上班、辦理退休，安穩領退休俸，誰還他公道？政院因此通過法務部這項修法，明定揭弊者是犯罪的正犯或共犯，若符合證人保護法規定願出庭作證，即可減輕或免除其刑，且經法院判決免除其刑確定，申請再任公職時，機關「得」不受公務人員任用法限制。

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