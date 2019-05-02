麻豆三元宮也拜阿立祖！中斷69年西拉雅夜祭 5/7日復辦

2019-05-02 22:38

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆是昔日平埔西拉雅族蔴豆社聚落，麻豆三元宮（尪祖廟）廟後建有座奉祀阿立祖的尪祖祠，5月7日將恢復中斷69年的西拉雅夜祭！

官田區隆田復興宮將支援夜祭舉行拜豬和牽曲等祭典，三元宮主委莊志銘說，三元宮俗稱「尪祖廟」，源起於奉祀阿立祖，後來加入奉祀主神「三元真君」，也稱呼「尪祖公」，祭拜阿立祖後來式微，20年前重建三元宮時，在廟後另建「尪祖祠」奉祀阿立祖。

莊志銘說，西拉雅族蔴豆社公廨是早年祭祀也是議事集會場所，供奉祖靈阿立祖，現在不少人遺忘三元宮的尪祖祠祭祀阿立祖，連夜祭早在69年前就中斷舉辦。

隆田復興宮去年的尪姨「起駕」，降示阿立祖希望麻豆三元宮恢復舉辦西拉雅夜祭，三元宮慎重其事，與復興宮商議後，三元宮請示阿立祖，決定5月7日復辦阿立祖祭典，復興宮支援拜豬和牽曲等祭典進行。

佳里蕭壠社北頭洋夜祭則在今晚10點50分登場，是台南市五大西拉雅夜祭最早舉辦的，五大夜祭指的是佳里北頭洋、白河六溪、東山吉貝耍、隆田復興宮、大內頭社，將軍、七股等地也有傳統夜祭。

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