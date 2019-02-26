西拉雅爭取正名 原民會：原住民身分修正草案列最優先法案

2019-02-26 19:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台南平埔族群西拉雅族爭取正名，提起行政訴訟；台北高等行政法院今天更一審再開庭，西拉雅族人委任律師庭訊時批評蔡政府未落實政見。原民會今天表示，政府修正原住民身分法使平埔族群取得平埔原住民身分，目前已送出內政委員會並待黨團協商。

原民會指出，行政院政務委員林萬億106年5月至6月間，分別在台南、台中、高雄、花蓮、新北等地邀集平埔族群代表研商討論，超過6成支持修正原住民身分法並增列「平埔原住民身分」。

原民會強調，行政院依據前述多數平埔族群意見，106年8月17日提案修正原住民身分法增列「平埔原住民身分」，並於107年12月24日送出立法院內政委員會，但因各黨團對平埔族群取得原住民身分仍未獲致共識，因此須送請黨團協商。

原民會表示，行政院已將原住民身分法修正草案列為本會期最優先審議法案，期望立法院能考量原住民族歷史正義，盡速完成協商，使平埔族群取得平埔原住民身分，以取得其應有的身分與權利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/