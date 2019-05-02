走過10年平埔正名仍卡關 原名呼籲盡速召開朝野協商

2019-05-02 14:13

〔記者萬于甄／台南報導〕10年前，台灣平埔族群為正名走上街頭提出行政訴訟；10年後，最高行政法院雖判勝訴，原住民身分法修正草案也完成審議，但迄今仍在立法院卡關，台南市西拉雅文化協會今選在新化 大目降文化園區發表聲明，呼籲民進黨盡速召開政黨協商，否則不排除下週到立法院外抗議。

台南市西拉雅文化協會理事長李玉峰表示，原住民身分法修正草案雖在去年12月24日完成審議，但相關修訂的法條仍遭部分立委攔阻，導致平埔族正名依舊卡關，立法院曾公告3月29日要召開朝野協商，最後卻不了了之，也沒有告知平埔族人，讓大家相當失望與不滿。

李玉峰說，2009年5月2日是族人為推動平埔族正名運動走上街頭的日子，因此，10年後選在同一天，邀集新化、左鎮、玉井、白河等地平埔族各部落，再度發聲高喊「爭取正名、兌現承諾」等口號，也呼籲民進黨要加油，趕緊進行朝野協商，否則不排除5月7日北上到立法院外舉牌抗議，爭取正名。

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