大媽又爆走！提醒帶走垃圾 竟嗆「台灣人欺負中國人」

2019-05-02 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕先前台北饒河夜市才發生中國大媽闖入店內吐痰拍桌的爭議，現在又有類似事件發生！這次中國大媽只因被提醒了1句「吃完外食記得帶走垃圾」，竟然無端暴怒，怒嗆店家「沒禮貌，不會做生意」、「台灣人欺負中國人」，誇張行徑讓人傻眼。

1名網友向Facebook粉絲專頁「爆料公社」爆料，這次的事件一樣發生在饒河夜市內，中國大媽及其親友只因為店家提醒他們「帶了外食吃完要記得帶走垃圾」，竟然莫名其妙暴怒，和店家及一旁勸架的路人發生嚴重口角衝突。

從網友附上的影片可以看到，店家一直平和地回話，但中國大媽和她的親友們卻以高分貝咆哮著「我不怕你」、「教訓他」、「你罵人」、「神經病」、「為什麼趕我們走」等語，還說「大家都看著呢，現在是台灣人欺負大陸人」。最後店家受不了，直接報警；大媽一夥人聽到警方即將到來，才終於落荒而逃。

網友看到影片紛紛痛罵「好可怕的水準」、「趕快滾回中國」、「她是專門來台灣吵架的嗎」、「沒文化的人不要出門丟臉好嗎」、「請商家考慮將鬧事大媽貼櫃台內警示，列為拒絕往來戶」，認為這樣專門鬧事的「遊客」，還是少來台灣比較好。







相關影片：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/